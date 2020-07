Serie A, Juventus - Atalanta 2 - 2: la Lazio mantiene il secondo posto

Finisce 2-2 il big match all'Allianz Stadium. Juventus ed Atalanta si dividono la posta in palio, un punto a testa che fa sorridere i padroni di casa. Dopo essere andata due volte in vantaggio con Zapata prima e Malinovskyi poi, la Dea si fa riprendere entrambe le volte da Cristiano Ronaldo. Decisivi i due rigori concessi ai bianconeri, entrambi trasformati dal portoghese. Non cambiano le posizioni in classifica, con la Juve che allunga a +8 sulla Lazio e mantiene l'Atalanta a 9 lunghezze. Non riesce il sorpasso ai bergamaschi sui biancocelesti, anche se ora il distacco è di un solo punto. Occasione per l'Inter lunedì di agganciare la squadra di Inzaghi battendo il Torino.

Serie A 2019/2020 - 32ª giornata

Allianz Stadium - sabato 11 luglio 2020, ore 21:45

Juventus - Atalanta 2 - 2

Formazioni Ufficiali:

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Danilo; Rabiot, Bentancur, Matuidi; Bernardeschi, Dybala, Ronaldo. All. Sarri

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez, Ilicic; Zapata. All. Gasperini

Arbitro: Giacomelli

Assistenti: Del Giovane e Valeriani

Quarto Uomo: Piccinini

Var: Irrati

Avar: Schenone

90+3' - Finisce qui la partita, la Juve la riprende nel finale grazie a Cristiano Ronaldo e guadagna un punto sulla Lazio.

90' - 3 minuti di recupero.

90' - 2-2! Doppietta di Cristiano Ronaldo che non sbaglia dagli 11 metri e pareggio della Juve!

89' - Altro rigore per i bianconeri, fallo di mano di Muriel su tocco fi Higuain.

89' - Ancora Ronaldo sfiora il pareggio su punizione, palla a lato di un soffio.

88' - Ammonito Hateboer per fallo su Alex Sandro.

86' - Ancora Malinovskyi con il sinistro dal limite dopo una bella serpentina, conclusione troppo strozzata.

84' - Conclusione centrale di Douglas Costa, blocca Gollini senza problemi.

82' - Cambio nella Juve, escce Mauidi ed entra Ramsey.

81' - Di nuovo in vantaggio l'Atalanta con Malinovskyi che riceve da Muriel e scarica una sassata con il destro su cui Szczesny non riesce ad intervenire. 1-2 il punteggio!

77' - Grande occasione per la Juve con Ronaldo che addomestica alla grande il pallone e calcia con il sinistro, bravo Gollini ad opporsi.

75' - Altro doppio cambio per Gasperini che getta nella mischia Tameze e Caldara al posto di Palomino e Freuler.

75' - Sfiora il nuovo vantaggio l'Atalanta con Malinovskyi che incrocia con il sinitro da buona posizione sfiorando il palo.

74' - Punizione calciata dallo stesso Muriel che centra in piano la barriera.

73' - Cartellino giallo per Rabiot, entrato in scivolata da dietro su Muriel.

69' - Altra sostituzione per la Juve con Higuain che subentra a Dybala.

67' - Doppio cambio nella Dea, con Muriel e Malinovsky che prendono il posto di Zapata e Gomez.

61' - Ammonito Pasalic per fallo su Matuidi.

58' - Cambio anche nell'Atalanta, entra Pasalic al posto di Ilicic.

56' - Doppio cambio nella Juve: dentro Alex Sandro e Douglas Costa al posto di Danilo e Bernardeschi.

55' - Pareggio della Juventus! Non sbaglia Cristiano Ronaldo dal dischetto e porta il risultato sull'1-1!

54' - Calcio di rigore per la Juventus, fallo di mano di De Roon in area.

46' - Inizia ora il secondo tempo.

SECONDO TEMPO

45'+2 - Finisce qui il primo tempo, Atalanta in vantaggio grazie al gol di Zapata.

45' - 2 minuti di recupero concessi dall'arbitro.

43' - Occasione per la Juve con Ronaldo ben imbeccato da Dybala. Colpo di testa che termina fuori ma l'arbitro ferma il gioco per offside.

35' - Vicina al raddoppio l'Atalanta con Ilicic, il cui tiro dal limite dell'area finisce di poco alto. Sarà comunque angolo.

33' - Ci prova Dybala, dopo un grande stop al volo calcia in diagonale di sinitro. Palla deviata in corner.

31' - Ottimo cross di Castagne al centro dell'area, non arriva per un soffio Zapata.

29' - Giallo per Cuadrado, entrata in ritardo su Zapata.

20' - Continua a fare gioco l'Atalanta che in questa prima parte di gara ha ottenuto il 71% di possesso palla.

18' - Risposta immediata della Juve con Dybala, la cui debole conclusione si spegne tra le braccia di Gollini.

17' - Vantaggio Atalanta! Grande assist di Gomez con l'esterno per Zapata che trafigge Szczesny con il destro. 1-0!

12' - Ilicic spreca da ottima posizione al limite dell'area calciando a lato con il sinistro.

10' - Primo ammonito della gara, si tratta di Bernardeschi che entra pericolosamente in scivolata su Castagne.

5' - Risponde subito l'Atalanta con Castagne che pesca Zapata in area di rigore, il suo colpo di testa finisce alto.

3' - Primo guizzo di Dybala che si guadagna un calcio di punizione da posizione molto defilata. Il suo tiro-cross col mancino viene respinto dalla difesa.

1' - Fischia Giacomelli, è iniziata Juventus-Atalanta

PRIMO TEMPO

Ore 21:25 - Squadre in campo per il riscaldamento. Cambio dell'ultimo minuto nell'Atalanta, gioca Castagne al posto di Gosens che ha avuto un piccolo problema.

Amiche ed amici de Lalaziosiamonoi.it buonasera da Leonardo Giovanetti e benvenuti alla diretta di Juventus - Atalanta. Dopo la sconfitta della Lazio nel pomeriggio, i bianconeri cercano di mettere una seria ipoteca sullo scudetto conquistando altri 3 punti. Di fronte ci sarà la Dea che con una vittoria scavalcherebbe proprio i biancocelesti al secondo posto portandosi a -6 dalla vetta. Un big match che promette grande spettacolo.