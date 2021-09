Serie A, l'apertura degli stadi al 75% è sempre più vicina: i dettagli

La capienza degli stadi al 75% sembra essere sempre più vicina. Come riportato da una fonte vicina alla sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali all'Ansa:“Abbiamo segnali che la capienza negli impianti sportivi sarà al 75% all’aperto, e del 50% per quelli al chiuso", questo è quanto emerso dopo la riunione odierna col Comitato scientifico sul tema delle riaperture e delle misure in ambito Covid. Sempre secondo quanto riportato all'agenzia di stampa tra circa quindici giorni si terrà una nuova riunuione in merito.