Serie A, l’Hellas Verona batte di misura l’Udinese: veneti a punteggio pieno

Sei punti in due partite per l'Hellas Verona che supera 1-0 l'Udinese grazie a un gol del subentrato Favilli. Dopo la vittoria a tavolino contro la Roma, Juric trova altri tre punti che lo proiettano in testa alla classifica. Al Bentegodi di Verona va in scena una partita maschia, giocata soprattutto a centrocampo con poche occasioni da gol. Alla fine la spunta l'Hellas grazie alla zampata del suo nuovo acquisto arrivato in prestito dal Genoa.