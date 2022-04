Serie A, l'Inter affonda lo Spezia: primo posto (momentaneo) per Inzaghi

TUTTOmercatoWEB.com

Termina con un tris dell'Inter sullo Spezia. Nell'anticipo del venerdì, la squadra di Simone Inzaghi vince per 3-1 contro quella di Thiago Motta. I nerazzurri dopo aver studiato mezz’ora i propri avversari, la sbloccano con il sinistro al volo di Brozovic. Nella ripresa Perisic e Barella sfiorano il raddoppio che arriva però da Lautaro Martinez. Lo Spezia la riapre nel finale con Maggiore dalla distanza, trovando però immediata la risposta di Sanchez che la richiude firmando l'1-3 regalando così tre punti preziosi a Simone Inzaghi. Attualmente l'Inter si trova in vetta alla classifica in attesa della gara del Milan, attualmente in partita contro il Genoa.