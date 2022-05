Serie A, l’Inter espugna Udine: Inzaghi tiene il passo del Milan

TUTTOmercatoWEB.com

L'Inter espugna la Dacia Arena e batte l'Udinese in una gara sofferta fino all'ultimo. I nerazzurri partono bene e chiudono il primo tempo sul doppio vantaggio. Prima il colpo di testa di Perisic, poi Lautaro Martinez ribadisce in rete il rigore sbagliato dallo stesso attaccante argentino. Dzeko e compagni sembrano in pieno controllo, ma nella ripresa Pussetto ridá speranze ai friulani. Non basta però per centrare la rimonta. Inzaghi tiene il passo del Milan e resta attaccato al treno scudetto. I rossoneri distano solo 2 punti.