Serie A, l'Inter passa di misura sul Napoli. Altro pareggio per il Milan, i risultati

Triplice fischio per le gare delle 20:45. Il big match della serata è sicuramente Inter - Napoli, che vede trionfare gli uomini di Conte. Gara equilibrata e giocata con buoni ritmi da entrambe le squadre, che si sblocca però solo al minuto 70': Ospina travolge Darmian, l'arbitro non ha dubbi. Insigne viene espulso per per essersi rivolto con espressioni ingiuriose al direttore di gara. Successivamente, Lukaku realizza il rigore e fa 1 a 0. Il Napoli va vicino al pareggio più volte nonostante l'inferiorità numerica, ma non riesce a gonfiare la rete. Un altro 2 a 2 per il Milan, dopo quello già ottenuto con il Parma nella scorsa giornata. Va in vantaggio il Genoa con Destro al 47', pareggia i conti Calabria dopo soli 5 minuti. Il grifone ha la forza di passare in vantaggio nuovamente, sempre con Destro. Sul finale, i rossoneri trovano il pari con Kalulu. Pareggiano 1 a 1 Fiorentina e Sassuolo, alla rete di Traorè risponde Vlahovic su rigore. Reti inviolate nel match tra Parma e Cagliari, le due compagini non sono riuscite a colpire l'avversario. Pareggiano 2 a 2 lo Spezia e il Bologna, alla doppietta di N'Zola rispondono Dominguez e sul finale Barrow.. La Sampdoria affonda fuori casa il Verona, i blucerchiati passano in vantaggio con Ekdal e raddoppiano con Verre, i padroni di casa accorciano le distanze con Zaccagni ma non vanno oltre. Domani, alle ore 20:45, è in programma l'ultima partita della giornata tra Roma e Torino. Di seguito i risultati:

