Serie A, l'Inter stecca contro il Lecce: sorpasso Lazio ora possibile

Nella partita forse più impensabile si ferma l'Inter di Conte, che dopo l'Atalanta raccoglie il secondo pareggio di fila in campionato, ma stavolta con il Lecce ospite a San Siro. Sbloccata da Bastoni solo al 71', neanche cinque minuti dopo ci ha pensato Mancosu a riportare il risultato in parità, un punteggio di 1-1 che si è trascinato fino al fischio finale. Più Inter che Lecce, ma i pugliesi possono "recriminare" un rigore prima concesso da Giacomelli e poi giustamente tolto grazie all'ausilio del Var, dato che il tocco di mano di Sensi è arrivato con il braccio attaccato al corpo. Inter che dunque sale di un solo punto a quota 47, a due lunghezze dalla Lazio che se però dovesse vincere il recupero contro l'Hellas Verona si troverebbe seconda in classifica sopra i nerazzurri, effettuando il sorpasso sui milanesi. Pareggi anche sugli altri due campi di Serie A delle 15: 2-2 tra Brescia e Cagliari, 1-1 tra Bologna ed Hellas Verona. In entrambe le partite un espulso: Balotelli per il Brescia, reo di aver platealmente mandato a quel paese l'arbitro dopo neanche dieci minuti dal suo ingresso in campo, Bani per il Bologna per doppia ammonizione.