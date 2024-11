Serie A | L'Inter strapazza il Verona: manita nerazzurra alla squadra di Zanetti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Almeno per una notte primi in classifica. La sosta sembra non aver fatto nessun effetto all'Inter di Simone Inzaghi che, nonostante il forfait dell'ultimo minuto di Lautaro Martinez, travolge il Verona in una gara mai in discussione.

L'Inter di fatto la chiude nel primo tempo rifilando alla squadra di Zanetti un sonoro 5-0 firmato da: Correa, de Vrij, Bisseck e dalla doppietta di un ispirato Thuram. Un successo importante per i nerazzurri che salgono quindi a 28 punti in classifica, in attesa del match del Napoli contro la Roma e delle gare di Lazio, Fiorentina e Atalanta. Rimane invece a 12 il Verona.