Serie A, la classifica con i gol ‘made in Italy’: la posizione della Lazio

Come sarebbe la Serie A senza l’apporto dei giocatori stranieri? Trasfermarkt ha stilato una speciale classifica, prendendo in considerazione solo i gol fatti e subiti dai giocatori del Belpaese. Al comando di questa particolare graduatoria c’è la Lazio, trascinata da Ciro Immobile. Il centravanti biancoceleste, autore di 14 reti in 12 giornate, porterebbe alla squadra di Inzaghi un bottino di 7 vittorie e 3 pareggi. L’altra rete che si aggiunge a quelle di ‘Ciruzzo’ è quella siglata da Francesco Acerbi. Mentre, per quanto riguarda le marcature subite, verrebbero prese in considerazione solo quelle di Lapadula, La Mantia, Petagna, D’Ambrosio e Chiesa. I capitolini devono condividere la vetta con il Lecce, che ha fatto affidamento su un bel ‘gruppetto’ azzurro: all’interno di questo spiccano gli attaccanti, ma prezioso è stato anche il contributo di Calderoni e Lucioni, a segno tre volte in due. Alle spalle del duo al vertice, troviamo il Brescia, mentre l’Inter insegue grazie ai gol di Sensi e Barella.

