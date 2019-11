Lazio, i vostri migliori: domina Immobile, Correa il grande assente

Terza sosta per le Nazionali e tempo di bilanci in casa Lazio che vola in campionato, ma stecca in Europa League. Sedici le gare disputate dalle aquile in questi due mesi e mezzo contraddistinti da molti alti e qualche basso. Dopo ogni match dei biancocelesti vi abbiamo chiesto di votare il vostro migliore in campo attraverso i nostri sondaggi. Oggi si può fare un primo bilancio su chi finora ha fatto meglio. Al primo posto c'è Ciro Immobile, eletto da voi lettori per quattro volte come man of the match. Il numero 17, leader della classifica cannonieri, ha vinto contro Bologna, Atalanta, Torino e Celtic (all'Olimpico, ndr). Alle spalle del bomber di Torre Annunziata ci sono Sergej Milinkovic Savic e Luis Alberto. Il serbo e lo spagnolo si sono assicurati la palma del migliore tre volte ciascuno. Il numero 21 ha sbaragliato la concorrenza contro Samp, Genoa e Rennes, mentre il Mago ha avuto la meglio contro Roma, Fiorentina e Milan. A due c'è Felipe Caicedo che è stato incoronato contro Spal e Celtic (nella gara disputata in Scozia, ndr). Hanno vinto una volta anche Jony (Cluj), Luiz Felipe (Parma), Bastos (Inter) e Strakosha (Lecce). Stupisce l'assenza di Joaquin Correa, già a quota sei gol realizzati in campionato. L'argentino si è piazzato spesso sul podio, ma senza mai conquistare l'oro.

