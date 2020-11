Serie A, la Fiorentina non decolla: pareggio senza reti in casa del Parma

Finisce 0-0 l'anticipo del sabato sera tra Parma e Fiorentina. Partita povera di emozioni, con gli ospiti in costante ma sterile possesso palla e i padroni di casa poco pungenti in ripartenza. Sempre al centro della manovra viola Ribery, che prova a caricarsi la squadra sulle spalle ma viene poco assistito dai compagni. Un punto che non serve molto a nessuna delle due squadre, entrambe apparse in difficoltà in fase di costruzione di manovra e non in grado di creare pericoli alle difese avversarie. Gli uomini di Liverani si portano a +2 dalla zona retrocessione, in attesa delle partite di Torino e Genoa di domani, mentre i gigliati si appostano in dodicesima posizione con 8 punti. Traballa la panchina di Iachini, in bilico già prima di questa sfida.