Serie A, la proposta della Lega per combattere il razzismo negli stadi

Sono sempre più frequenti negli stadi episodi di razzismo nei confronti dei calciatori. Episodi che rappresentano la degenerazione del tifo. Ultimo caso in ordine temporale, quello che si è verificato durante il match tra Napoli e Fiorentina ai danni del difensore partenopeo Koulibaly. Come riportato da Il Mattino, al fine di porre un freno al razzismo il presidente della Lega Serie A Dal Pino e l’amministratore delegato De Siervo, nell’assemblea di oggi, avrebbero proposto di attuare una linea dura nei confronti dei tifosi razzisti. La linea che si intende seguire è quella della Premier League che ha previsto l’espulsione del tifoso razzista dallo stadio, punizione valida anche per chi insulta sui social. In Italia come in Germania l’esclusione dallo stadio è attualmente decisione autonoma di ogni club, la Serie A propone una sanzione simile al Daspo firmato da un dirigente calcistico e non dal questore.

