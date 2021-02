Serie A, le partite di oggi: Lazio - Cagliari chiude, il Milan con il Crotone

SERIE A, LE PARTITE DI OGGI - Non solo Lazio-Cagliari, che vale il quarto posto per Inzaghi, la domenica di Serie A offre altre quattro partite in calendario. Alle 12.30 il match dell'ora di pranzo è Benevento-Sampdoria, invece alle 15 in campo Milan-Crotone e Udinese-Verona. Alle 18 si affrontano Parma e Bologna, alle 20.45 poi la Lazio sfida il Cagliari.

