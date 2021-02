Lazio - Cagliari, il precedente: dopo la Supercoppa è decisivo Inzaghi

LAZIO-CAGLIARI - Inzaghi cerca la sesta vittoria consecutiva in campionato per tenere il passo delle prime e rubare punti a chi precede la Lazio. All'Olimpico arriva il Cagliari, Simone lo sfiderà dalla panchina. Il 30 agosto 1999, invece, il tecnico biancoceleste era in campo contro l'allora squadra di Tabarez.

IL PRECEDENTE - Tre giorni prima la Lazio ha vinto la Supercoppa europea contro il Manchester United con il gol di Salas, il cileno che Eriksson schiera contro il Cagliari in coppia con Inzaghi per la prima giornata della Serie A '99-'00. Dopo 5' i biancocelesti sono già in vantaggio: la punizione al limite calciata da Veron, complice la deviazione di Modesto, finisce in porta. La reazione del Cagliari c'è, Berretta e O'Neill testano la prontezza di riflessi di Marchegiani. Nella ripresa però Salas scappa in profondità e il portiere Scarpi in area lo atterra: è rigore. Dal dischetto Inzaghi è freddissimo e fa 2-0. Al 77' i sardi hanno la forza di tornare in partita con la rete di O'Neil, ma non basta. Vince la Lazio 2-1 e inizia nel migliore dei modi la nuova stagione.

