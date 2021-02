FORMELLO - Lazio, Radu ce la fa: Inzaghi lo prova titolare, Milinkovic ok

FORMELLO - Sorpresa nella rifinitura: Radu è in campo coi compagni e indossa il fratino dei titolari. Inzaghi, stando alle prove della vigilia, non sembra intenzionato a rinunciarci: testata la linea a tre vista a Bergamo da fine primo tempo in poi. Musacchio sul centrodestra al posto di Patric (squalificato), Acerbi in mezzo, alla sua sinistra Radu, fino a ieri a riposo a causa di un affaticamento muscolare. Questo il reparto a protezione di Reina: Strakosha è ancora ai box per un problema al ginocchio. Hoedt scalpita, verrà impiegato in caso di sensazioni negative da parte del titolare di ruolo. Valutazioni da portare avanti fino a domani.

RIFINITURA. Le altre scelte erano (e sono) praticamente scontate: Lazzari e Marusic sulle fasce, Leiva in regia con ai suoi lati Milinkovic e Luis Alberto. Il Sergente ha dato nuove rassicurazioni, per un paio di giorni aveva lavorato in modo differenziato. In attacco la coppia Correa-Immobile, decisiva nell’ultima partita a Bergamo. Caicedo recuperato per la panchina (è alle prese con una fascite plantare), oltre a lui si tengono pronti Pereira e Muriqi.

PROBABILE FORMAZIONE (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. A disp.: Alia, G. Pereira, Hoedt, Adeagbo, Parolo, Lulic, Fares, Escalante, Akpa Akpro, Pereira, Muriqi, Caicedo. All.: Inzaghi.