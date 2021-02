Lazio - Cagliari, attenzione ai diffidati: in quattro rischiano l'Inter

Questa sera alle 20.45 la Lazio scenderà in campo all'Olimpico nella sfida contro il Cagliari. Una gara importante per i biancocelesti che vengono da cinque vittorie consecutive e che poi la settimana prossima incontreranno l'Inter di Conte. I nerazzurri sono scesi in campo venerdì e per fortuna del tecnico nessuno dei diffidati, Barella, Bastoni e Brozovic, salterà la gara contro la Lazio. I ragazzi di Inzaghi dovranno invece stare attenti a non farsi ammonire. Tra i diffidati figurano infatti Caicedo, che tuttavia non è sicuro di riuscire a recuperare, Escalante, Fares e Hoedt mentre Patric sarà out causa squalifica.

