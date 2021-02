Calisti: "Lazio nettamente più forte del Cagliari, ma è una partita insidiosa"

Il prossimo avversario della Lazio sarà il Cagliari. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Ernesto Calisti: "Bisogna stare attenti dietro, non condivido il fatto di spostare Acerbi a sinistra anche se fa sempre bene ovunque. Lui dovrebbe essere il centrale, è tutta un'altra cosa. Il Cagliari si è mosso bene sul mercato, anche se i nuovi arrivati non giocheranno. Questa è una partita che nasconde delle insidie, loro non hanno una rosa da retrocessione. La Lazio è nettamente più forte, l'importante è non entrare in campo con leggerezza pensando di aver vinto già la gara. Ora c'è entusiasmo, stanno tutti bene ed è un'altra Lazio".

