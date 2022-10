Serie A, le partite di oggi: si parte dalla Toscana e si finisce in Piemonte

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

La Serie A si appresta ad andare in ferie per un mese. Il Mondiale in Qatar costringe i vari campionati a interrompersi a metà novembre, per questo i calendari sono stati compressi e si gioca ogni tre giorni.Il campionato è arrivato alla giornata 12, iniziata ieri con i vari anticipi. Oggi si torna in campo e si inizia alle 12:30 dal Castellani di Empoli, con i toscani che ospitano l'Atalanta di Gasperini. Alle 15:00 due partite in programma: Cremonese-Udinese e Spezia-Fiorentina. Alle 18:00 aperitivo all'Olimpico con la Lazio che ospita la Salernitana. La domenica di Serie A si chiude all'Olimpico Grande Torino con i granata che accolgono i campioni in carica del Milan.