Serie A, le squadre più attive sui social: prima l'Inter e la Lazio...

Il calcio si gioca sul campo ma non solo. Negli ultimi anni i profili social ufficiali delle società si sono evoluti e hanno con il tempo cercato di coinvolgere sempre di più i tifosi con contenuti esclusivi, divertenti e unici. Proprio in merito a questo argomento Sky Sport ha stilato la classifica delle squadre più attive proprio su Instagram, Facebook, Twitter e non solo.

Primo posto per l'Inter con una media di 20,4 milioni interazioni, medaglia d'argento per la Juventus con 19,7 milioni interazioni e terzo gradino del podio per il Milan con 13,9 milioni interazioni. Ottava posizione per la Lazio con una media di 1,5 milioni interazioni; Venezia fanalino di coda con sole 330mila interazioni.

LA CLASSIFICA COMPLETA

Inter - 20,4 milioni interazioni,

Juventus - 19,7 milioni interazioni

Milan - 13,9 milioni interazioni

Napoli - 4,7 milioni interazioni

Roma - 3,2 milioni interazioni

Nazionale Italiana - 2,4 milioni interazioni

Fiorentina - 1,8 milioni interazioni

LAZIO - 1,5 milioni interazioni

Atalanta - 1,5 milioni interazioni

Torino - 571mila interazioni

Sampdoria - 491mila interazioni

Cagliari - 418mila interazioni

Genoa - 401mila interazioni

Bologna - 337mila interazioni

Venezia - 330mila interazioni