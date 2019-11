Serie A, numero di passaggi intercettati: Leiva secondo, in vetta un ex Lazio

Il campionato si ferma per lasciar spazio alle Nazionali. I giorni che mancano alla ripresa consentono di tracciare un primo bilancio, analizzando i numeri collezionati dalle varie compagini del torneo nelle prime dodici giornate. Lazio Page ha posto l'attenzione sui centrocampisti della Serie A ed, in particolare, sul numero di passaggi intercettati in ciascuna partita. Lucas Leiva, vero perno della formazione di Simone Inzaghi, deve accontentarsi del secondo posto, a quota 2.1. In vetta alla classifica c'è un ex biancoceleste. Si tratta di Milan Badelj, tornato tra le fila della Fiorentina dopo l'esperienza vissuta nella Capitale. Il croato lo supera, poiché le prove in maglia viola gli hanno fatto raggiungere una media di 2.3.

Che domenica è senza Lazio? La risposta sta nella faccia di Milinkovic - FT

Lazio, l'oro di Bianchessi: 1/4 di Italia Under 21 porta la sua firma

TORNA ALLA HOMEPAGE