Che domenica è senza Lazio? La risposta sta nella faccia di Milinkovic - FT

Benedetta sosta, per alcuni. Per lo più addetti ai lavori del calcio: staff tecnico, giocatori, dirigenti. Un po' di sana pausa per rigenerarsi - calciatori impegnati con le nazionali permettendo - e resettare la mente in vista dei prossimi appuntamenti. Però che noia. Maledetta sosta, per tutti gli altri. Che domenica è senza Lazio? Senza un filtrante di Luis Alberto, una giocata di Milinkovic, un gol di Ciro Immobile? Se lo chiede anche la società biancoceleste, che su Facebook pubblica la foto di uno sconsolato Sergej, la cui espressione è il ritratto della pausa per le nazionali. Ma, in una sorta di bipolarismo, sul profilo Twitter il club ricorda che tutto sommato questo è anche l'ultimo stop prima delle vacanze natalizie. Dunque si può festeggiare, superato questo scoglio poi ci sarà tanta Lazio fino a Natale. E, l'augurio è questo, potrebbe esserci anche una Supercoppa da scartare sotto l'albero.

️ Non è domenica senza Lazio... #CMonEagles 🦅 Pubblicato da S.S. Lazio su Domenica 17 novembre 2019

😁 Promemoria!



Oggi è l'ultima domenica senza #SSLazio fino alla sosta di Natale 🙌 pic.twitter.com/mquMNCbxNs — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) November 17, 2019

