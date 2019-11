Calciomercato Lazio, si sonda una punta per giugno: Muriqi in prima linea

CALCIOMERCATO LAZIO - Non è un nome nuovo, anzi. Quello di Vedat Muriqi è un profilo da tempo sotto la lente della Lazio. In questo primo scorcio di stagione le voci sono rimbalzate, dal Kosovo - la sua patria natia - e soprattutto dalla Turchia, la sua patria calcistica. Solo la scorsa estate l'attaccante kosovaro si è trasferito da una squadra di media classifica, il Rizespor, all'élite del calcio di Istanbul, il Fenerbahce. I 3,5 milioni spesi dai capitolini per acquistarlo sono già carta straccia, il suo valore (complici i 7 gol in 11 partite di Super Lig, da sommare alle 3 reti nelle qualificazioni a Euro 2020) è lievitato e tocca ormai la doppia cifra. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, i biancocelesti si stanno guardando intorno per giugno. Soprattutto in ottica Champions League. Non vuole farsi trovare impreparata la Lazio: in caso di quarto posto, servirà un attaccante in più da affiancare a Immobile, Caicedo e Correa. Uno degli agenti di Muriqi, Deniz Uysal, ha aperto le porte al suo trasferimento: “Vedat è un centravanti da Premier o Serie A, si adatterebbe alla perfezione a questi campionati. Vari agenti e direttori sportivi ci hanno contattato da Inghilterra, Germania, Italia, Arabia e Qatar”. Ma il kosovaro è solo il più in vista sul taccuino di Igli Tare, il ds ha già abituato a colpi a sorpresa. Comunque, l'estate è lontana. Per gennaio non si aspettano grandi nomi, si lavorerà in uscita per piazzare gli esuberi. A partire da Casasola e Djavan Anderson, Kishna e Vargic andranno a scadenza.

