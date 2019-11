Lazio, Maistro: "Sto crescendo alla Salernitana, conquisterò l'Under 21"

Un giorno speciale per Fabio Maistro. Il ventunenne centrocampista, di proprietà della Lazio e in prestito alla Salernitana, ha esordito in Under 21 nella vittoria per 3-0 dell'Italia contro l'Islanda. A fine partita, in zona mista, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Sono molto contento per aver fatto il mio debutto a Ferrara, sono cresciuto qui. Mi cerca la SPAL? Ho letto dell'interesse sui giornali, ma per adesso sono solo voci. Sto crescendo molto sotto la guida di Ventura, la serie B è importante per diventare un giocatore completo. Mi sono guadagnato il posto alla Salernitana grazie al lavoro, farò lo stesso qui in Under 21. Adesso voglio pensare solo al prossimo turno".

