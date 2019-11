FORMELLO - Lazio, ok Luiz Felipe, Luis Alberto riposa. Radu verso il rientro

L'ultima sgambata va in scena sul campo centrale, con la Lazio di Simone Inzaghi impegnata in un'amichevole con la Primavera allenata da Leonardo Menichini. Un modo per tenere in moto le gambe e proiettarsi al meglio verso la prossima settimana, quando man mano rientreranno tutti gli otto nazionali e si comincerà a fare sul serio in vista del Sassuolo. Test diviso in due tempi, il primo da 30 minuti, il secondo ne dura invece appena 23. A prendersi la scena è Felipe Caicedo, che nella prima frazione mette a segno una tripletta, spadroneggiando in mezzo all'area di rigore avversaria. Doppietta invece per Correa, vanno a segno anche Parolo, Leiva e Djavan Anderson, passato nel secondo tempo con la prima squadra. La marcatura della Primavera arriva a inizio ripresa e vale il momentaneo 4-1. Ad illuminare è Raul Moro, che serve ad Adekanye un assist al bacio per battere Alia.

INFERMERIA - La prima notizia positiva della giornata riguarda Luiz Felipe. Il difensore brasiliano si era presentato nella giornata di ieri in Paideia per un controllo alla caviglia, ma nella mattinata era regolarmente in campo nel terzetto difensivo formato insieme a Patric e Jorge Silva. Rimane a riposo Luis Alberto, oggi a bordo campo ad assistere al test amichevole dei suoi compagni. Era leggermente affaticato, per questo non si era allenato nei giorni precedenti, dovrebbe farsi trovare pronto al rientro. Marusic verrà valutato nei prossimi giorni, sta ancora smaltendo la lesione muscolare che lo ha fermato nelle scorse settimane. Verso il reintegro invece Stefan Radu, oggi a riposo, ma ieri in campo per la prima volta per una corsa differenziata. Riprenderà il suo posto in difesa a partire dal prossimo impegno col Sassuolo. Assenti anche Lukaku e Cataldi. Ora 48 ore di riposo per tutti prima di ricominciare a fare sul serio.

