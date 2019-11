Morace: "Lazio, che Luis Alberto! Calcio Femminile? Lotito non ha la giusta visione..."

Dalla Lazio alla Nazionale italiana, Carolina Morace ha calcato campi importanti nella sua carriera da calciatrice: ora continua a vivere la sua passione da allenatrice. Ai microfoni di Radiosei è intervenuta per affrontare diversi argomenti: "Anche ieri l'Italia ha giocato bene, il ciclo è ricominciato. Abbiamo fatto un ottimo Europeo con Conte, ma quella non era una squadra di qualità. Ora ci sono tanti giovani importanti, avremo una Nazionale forte per svariati anni. Immobile? Il confronto con Belotti può essere stimolante. Con l'Italia vieni messo più in discussione rispetto a quanto accade invece nel club. Poi dipende dalla personalità e dalla fiducia che senti intorno, dal modo di giocare diverso. Acerbi ieri ha fatto una chiusura incredibile, leggendo in anticipo un filtrante incredibile. Gioca con grande autorità. Ora il ruolo del centrale sta cambiando, perchè in fase di possesso arrivano anche a 20 metri oltre la metà campo per fare i registi".

LA LAZIO - "Simone Inzaghi sta facendo bene da diversi anni, la Lazio ha trovato un Luis Alberto in grande forma. Lui è quello che partecipa di più in campionato alle azioni da gol. Milinkovic non sta dando quello che potrebbe dare, negli anni passati faceva la differenza. Lui ha delle potenzialità enormi. Calcio femminile? Aspettiamo che Lotito dia qualche segnale, anche se ora la squadra ce l'ha. Il calcio femminile lo vedono i manager, i giovani, quelli che hanno una visione del mondo. Chi non ce l'ha non ce la fa. Noi siamo 20 anni indietro rispetto all'estero. La Roma sta facendo bene nel calcio femminile, con un progetto avviato. Ma secondo voi la gente andrà a giocare alla Lazio o alla Roma per quanto riguarda il calcio femminile? Non è difficile capire che con il calcio femminile ci si può guadagnare lavorando bene. Se uno è tifoso della Lazio secondo voi non porterebbe la bambina a giocare nella squadra? Io ovviamente parlo in modo accorato perchè ho giocato nella Lazio, e il club biancoceleste ha una storia nel calcio femminile. Questo Lotito non lo sa. Nel resto del mondo si sta andando avanti, basta azionare il cervello e pensare a livello manageriale: è una questione di prestigio".

LAZIO, GLI OBIETTIVI DI LEIVA

LAZIO, AMARCORD IMMOBILE

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE