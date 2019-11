Lazio, l'oro di Bianchessi: 1/4 di Italia Under 21 porta la sua firma

Seppur per vie traverse, l'impronta della Lazio sull'Italia Under 21 non si limita a Fabio Maistro (ieri all'esordio, ndr). Un quarto degli azzurrini scesi in campo ieri, infatti, sono stati scoperti e portati alla ribalta - cioè al Milan - da Mauro Bianchessi, attuale Responsabile del settore giovanile biancoceleste. Si tratta di Cutrone, Gabbia, Locatelli e Zanellato. Gemme preziose frutto del lavoro di fino di un genio del calcio giovanile, al quale Lotito ha sapientemente affidato il compito di risollevare un settore entrato un po' in crisi. I primi risultati iniziano ad emergere: lo scorso settembre, infatti, ben 7 ragazzi dell'Under 15 di Rocchi hanno ricevuto la chiamata delle rispettive nazionali. Sei con l'Italia di Patrizia Panico (che ha anche riconvocato il 2005 Troise per un torneo Uefa che andrà in scena questi giorni), e uno con la Romania. Insomma, il tocco di Bianchessi nel mondo Lazio già si nota. E in futuro, perché no, l'auspicio è che grazie al lavoro dell'ex Milan gran parte dei baby biancocelesti possano tingersi anche d'azzurro.

