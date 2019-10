Lazio, Under 15 di alto livello: sono 7 i convocati in nazionale

Che periodo per la Lazio Under 15. Il primato in classifica ora fa il paio con una notizia di grande prestigio: ben sette ragazzi della squadra di Tommaso Rocchi, infatti, sono stati convocati con le nazionali giovanili. Tra loro saranno sei i ragazzi che faranno parte dell'Italia Under 15: Federico Magro, Alessandro Milani, Marco Nazzaro, Antonio Troise, Giordano Cannatelli e Diego Brasili. Matteo Dutu, invece, ragazzo nato nel Bel Paese ma con passaporto romeno, è stato convocato dalla Romania Under 16. Una bella notizia per il settore giovanile biancoceleste, il lavoro di Mauro Bianchessi (Resp. del Settore Giovanile) sta già portando i suoi primi frutti pregiati.

