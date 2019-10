Lazio - Rennes, UEFA anticipa la decisione: apprezzata la nota di Lotito

La Lazio è di nuovo nel mirino della UEFA. Come avevamo riportato nei giorni scorsi, è stata aperta un'indagine su Lazio - Rennes e sono in corso accertamenti attraverso i filmati ripresi dalle telecamere dello stadio. Gli ispettori avrebbero ravvisato e segnalato saluti romani da parte di una trentina di tifosi. La Lazio proprio contro i francesi stava scontando una squalifica, comminata per lo stesso motivo nella gara di febbraio a Siviglia: giovedì scorso è rimasto chiuso un settore, stavolta si rischia di giocare a porte chiuse. Secondo quanto riporta la rassegna stampa di Radiosei la UEFA, che inizialmente aveva previsto per il 17 ottobre la sentenza, anticiperà i tempi. A Nyon è stata apprezzata la presa di posizione da parte del presidente biancoceleste Lotito, che in una nota pubblicata sul sito ufficiale martedì pomeriggio ha promesso di difendere la tradizione e la reputazione della propria società.

