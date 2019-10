Lazio, Under 15 on fire! Vittoria e primato. Le classifiche delle baby aquile

Una vittoria, e che vittoria, per l'Under 15 di Tommaso Rocchi. Con il successo per 4-3 sulla Juventus la baby Lazio si conferma in testa al suo girone con 13 punti, inseguita dal Torino (a 12 con una partita in meno) e Sampdoria, terza a quota 11. Non va altrettanto bene all'Under 16, che lotta e combatte contro i bianconeri ma esce sconfitta 1-2 in casa. Nulla di cui disperarsi, la classifica resta positiva. Giornata di riposo, infine, per l'Under 17. Di seguito, ecco risultato e classifica dei tre gironi.

UNDER 17 | Girone A

Risultati | 5ª giornata

Empoli-Sampdoria 4-1

Fiorentina-Spezia 4-0

Genoa-Parma 3-2

Juventus-Livorno 5-1

Sassuolo-Pisa 1-2

Virtus Entella-Torino 0-0

Riposa: Lazio

Classifica

Juventus 12*

Fiorentina 10

Empoli 10

Genoa 9*

Torino 8*

Sassuolo 7

Spezia 6*

Parma 6

Virtus Entella 6

Pisa 4

Sampdoria 3

Lazio 2*

Livorno 0

*Una partita in meno

UNDER 16 | Girone A

Risultati | 5ª giornata

Lazio-Juventus 1-2

Pisa-Sassuolo 1-3

Sampdoria-Parma 1-3

Spezia-Empoli 2-0

Torino-Livorno 5-0

Virtus Entella-Genoa 1-2

Riposa: Fiorentina

Classifica

Genoa 13

Sassuolo 10

Juventus 10*

Fiorentina 8*

Lazio 7

Pisa 7

Spezia 7*

Torino 7*

Empoli 4

Parma 4*

Virtus Entella 3

Sampdoria 3

Livorno 1

*Una partita in meno

UNDER 15 | Girone A

Risultati | 5ª giornata

Lazio-Juventus 4-3

Pisa-Sassuolo 0-3

Sampdoria-Parma 1-1

Spezia-Empoli 4-0

Torino-Livorno 5-1

Virtus Entella-Genoa 1-3

Riposa: Fiorentina

Classifica

Lazio 13

Torino 12*

Sampdoria 11

Fiorentina 9*

Genoa 8

Sassuolo 7

Spezia 6*

Parma 5*

Livorno 4

Virtus Entella 4

Juventus 3*

Empoli 1

Pisa 1

*Una partita in meno

