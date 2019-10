Milan, è quasi fatta per Pioli: l'ex Lazio in giornata firma

Entro oggi il Milan avrà il nuovo allenatore. E molto probabilmente sarà Stefano Pioli. L’ex allenatore della Lazio, reduce dall’ultima esperienza alla Fiorentina, è pronto a firmare un contratto di due anni. Nelle prossime ore l’incontro decisivo con Boban e Maldini. Niente da fare invece per Luciano Spalletti, che fino a ieri sera era in pole per sostituire Giampaolo. Troppi i problemi per il toscano nel liberarsi dal suo ex club, l’Inter.

LAZIO, IMMOBILE E' IMPRESCINDIBILE

LAZIO, IN TRASFERTA SI FATICA

TORNA ALLA HOMEPAGE