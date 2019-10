Lazio, il rendimento da rivedere: in trasferta la squadra non va

Già tempo di bilanci in casa Lazio. Lo stop per le Nazionali serve per fare due conti nel rendimento. Quello casalingo è buono: i biancocelesti sarebbero terzi in classifica calcolando solo le sfide interne. Ma è in trasferta che la musica cambia: appena 4 i punti conquistati lontano da Roma, (13esima posizione in campionato). E in Europa League la tendenza è in equilibrio: una vittoria in casa e una sconfitta in trasferta.

