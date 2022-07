Serie A, panchine stabili: ecco quanti mister sono cambiati

Un anno dopo tutto è cambiato per gli allenatori. Se nella passata stagione tante big avevano deciso di cambiare, stavolta...

Appena dodici mesi fa in Serie A si assisteva a un fenomeno diffusissimo: il cambio di panchina. Lazio, Inter, Napoli, Juventus e Fiorentina, solo per citare le big, si presentavano ai nastri di partenza con un volto nuovo come allenatore. Diverso il discorso in questo 2022 in cui tutte le grandi hanno confermato il proprio tecnico. Da Sarri a Mourinho fino ad arrivare ad Allegri, Pioli, Inzaghi e Spalletti, tutte proseguono il percorso intrapreso. Su venti squadre solamente cinque hanno deciso di cambiare la guida tecnica. La Cremonese ha abbracciato Alvini, l'Empoli è ripartito da Paolo Zanetti, lo Spezia da Luca Gotti, l'Udinese da Andrea Sottil mentre il Verona ha puntato su Gabriele Cioffi.