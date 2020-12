Serie A, pareggio Milan in extremis: il Parma si fa rimontare a San Siro

L'undicesima giornata di Serie A si chiude con Milan - Parma. Partita a ritmi elevati, ricca di colpi di scena. Nonostante i favori del pronostico, i rossoneri vanno in svantaggio al minuto 13: Gervinho gira per Hernani, che apre il piattone e infila Donnarumma sulla sinistra. Gli uomini di Pioli suonano la carica per riprendere in mano la gara, ma dopo un gol annullato a Castillejo per un fuorigioco sbattono due volte sulla traversa prima con Brahim Diaz e poi con Calhanoglu. Nella ripresa è ancora il legno a fermare il Milan, a colpirlo è ancora una volta Calhanoglu. Al 56' arriva inaspettatamente il raddoppio del Parma: cross di Hernani, colpo di testa vincente di Kurtic. Rispondono subito i rossoneri insaccando la sfera con Hernandez, che svetta su corner di Calhanoglu e batte Sepe. I padroni di casa tentano il tutto per tutto per riacciuffare il pareggio, ma i minuti scorrono e il risultato non sembra potersi sbloccare. Al 91' però il Milan raccoglie i frutti: Hernandez calcia forte dal limite dell'area e trova l'angolino basso a destra. Termina 2 a 2 il match, i rossoneri rimangono primi in classifica a + 3 sull'Inter.