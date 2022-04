Serie A, per la Fiorentina basta Torreira: Venezia ko e sorpasso sulla Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina trionfa sul Venezia per 1-0 conquistando 3 punti al Franchi. Terza vittoria consecutiva per Vincenzo Italiano che vede da più vicino la zona Europa. La Fiorentina prende in mano il pallino del gioco e dopo 18 minuti va vicina al gol in più occasioni con il palo di Ikoné e dopo con Gonzalez e Cabral. Alla mezz'ora di gioco però sigilla la vittoria per i viola il tacco di Lucas Torreira, gol importantissimo per Italiano e i suoi uomini. Adesso la classifica trova la Fiorentina in sesta posizione a quota 56 punti sorpassando la Lazio, in attesa della disputa della gara di questa sera contro il Torino.