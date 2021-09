Si chiude con l'1-0 della Roma ai danni dell'Udinese la 5ª giornata di Serie A. I giallorossi battono i liguri di misura grazie al gol di Abraham al 36' e si portano al 4° posto in classifica. 12 punti per la squadra di Mourinho, 4 in più rispetto alla Lazio di Sarri attualmente al 7° posto. Domenica le due romane si sfideranno nel derby della Capitale.