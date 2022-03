Serie A | Roma e Atalanta steccano, occasione Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Ianuale/TuttoSalernitana.com

La Lazio ha una ghiottissima occasione per agguantare il quinto posto. Roma e Atalanta, infatti, non sono andate oltre il pari con Udinese e Genoa. Con il punto guadagnato i due club sono saliti a quota 48. La squadra di Sarri questa sera ospita il Venezia e non deve assolutamente sbagliare questo match. Vincendo le aquile salirebbero a 49 conquistando il quinto posto provvisorio in classifica. Ricordiamo che la squadra di Gasperini deve recuperare la sfida contro il Torino. Sarebbe un traguardo importante per Immobile e compagni che porterebbe entusiasmo all'ambiente. Per questo la partita di stasera contro il Venezia è una di quelle da non sbagliare per nulla al mondo.