Serie A, Roma e Inter vincono tra le polemiche: lo sfogo di Mazzarri e Andreazzoli

Nella decima giornata di Serie A, Roma e Inter vincono in trasferta rispettivamente contro Cagliari e Empoli. Non mancano di certo le polemiche per quanto successo stasera. Sia Mazzarri che Andreazzoli hanno espresso tutto il loro malcontento per l'arbitraggio ai microfoni di Dazn. Questo lo sfogo dei due mister nel post partita.

Mazzarri: "Zaniolo commette fallo su Lykogiannis, poi il nostro difensore tocca la palla e non commette fallo. E c'era un rigore per noi: Mancini butta giù Pavoletti e poi fa finta di sbilanciarsi. Non mi piace perdere punti per gli errori, il VAR vale per tutti e si deve guardare tutto per bene. Vogliamo essere trattati come gli altri".

Andreazzoli: "Quando sono rientrato nello spogliatoio, a fine gara, e mi hanno fatto vedere l'episodio su Bajrami, sono andato a parlare con gli arbitri. Li stimo molto, ci ho un rapporto confidenziale e di stima. Il loro è un lavoro estremamente difficile e per questo ci sono dei mezzi per dare oggettività alle cose (il VAR, ndr). Ma perché non li aiutano? Valeri che stava facendo? Non so se serva il VAR a chiamata. Ma come è possibile: mio nipote di 4 anni vede questa situazione, non servirà chiamarsi Valeri. Sei seduto alla scrivania e puoi vederlo, come puoi fare. Non parlo degli arbitri in campo ma di uno seduto: quando Valeri arbitra, avrà bisogno di uno che gli darà oggettività alle cose come lui la doveva dare a Chiffi?".