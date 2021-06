Serie A, Salernitana esclusa dall'Assemblea di Lega: il motivo

La Salernitana non ha ricevuto l'invito a partecipare alla prima Assemblea di Lega della stagione 2021-2022. Sarà l'unica squadra di Serie A a non prendervi parte e il motivo è legato alla questione proprietà. Finché questo nodo non verrà sciolto la squadra non potrà essere iscritta al campionato. A Claudio Lotito è stata concessa una proroga fino al 25 giugno per trovare una soluzione in tal senso, ecco perché la decisione di estromettere il club dalla riunione non è andato giù alla presidenza. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, sarebbero stati contattati subito i legali della società per una richiesta milionaria per danno di immagine.