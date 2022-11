Serie A | Suicidio Fiorentina, autorete di Milenkovic ed è 2-1 Milan

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico De Luca 2022

Finale infuocato a San Siro dove il Milan batte per 2-1 la Fiorentina con il clamoroso e discusso autogol di Milenkovic al 90’+2. Ad aprire le danze però ci aveva pensato subito Leao al 2’, poi al 28’ la Viola aveva pareggiato i conti con Barak. AL 59' l'arbitro ci mette lo zampino: Ikoné palla al piede si invola verso la rete, ma Tomori in scivolata in area manda il pallone in corner toccando prima l'avversario. Sozza va al VAR che però non assegna il penalty. Pesantissime polemiche da parte dello staff della Fiorentina. Nulla da fare per la squadra di Italiano che si auto castiga, regalando così i 3 punti ai bianconeri che salgono momentaneamente soli al secondo posto in classifica.