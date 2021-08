Serie A, tra gli "esterni prolifici" del campionato c'è anche un ex Lazio - FT

36 gol e 5 assist in 425 presenze in carriera, di cui 9 reti e un passaggio decisivo in 136 apparizioni con la maglia della Lazio: per essere un esterno Christian Manfredini aveva il vizio del gol. L'ivoriano ha giocato in biancoceleste per una parte di stagione nel 2002 e poi è tornato nel 2005 per andarsene definitivamente nel 2011. L'account Twitter della Serie A ha lanciato un indovinello social cercando di capire se i propri followers avrebbero riconosciuto le foto dei quattro "esterni prolifici": tra questi c'è proprio l'ex laziale.