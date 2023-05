Serie A, un ex attaccante: "Immobile il più forte. Vi dico perché"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Intervistato a TvPlay, Elvis Abbruscato ha detto la sua sul migliore attaccante in Serie A. Non è riuscito a fare un solo nome, ne ha citati diversi: da Lautaro a Osimhen, passando per Raspadori e Kean. Tra questi però, non poteva non menzionare Ciro Immobile. Da attaccante a attaccante, l’ex giocatore non ha dubbi sul fatto che: “Sicuramente se devo parlare degli attaccanti vorrei citare gli italiani. Quelli stranieri sono abbastanza scontati. Parlo degli italiani che ne abbiamo veramente pochi pronti a lottare per la classifica marcatori rispetto ad alcuni anni fa quando se la giocavano sempre con gli altri per vincere il titolo di capocannoniere. Quando Ciro Immobile non ci sarà più ci sarà un grandissimo vuoto, quel tipo di attaccante a oggi non lo vedo”.

