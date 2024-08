Serie A | Un supercomputer 'prevede' la classifica: la posizione della Lazio

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

La Serie A torna in campo. Al momento c'è parecchia curiosità sull'avvio, considerando il rinnovamento di tante panchine. Partire bene può, come sempre, dare grande fiducia per il prosieguo del campionato. Nel frattempo, un supercomputer Opta è stato in grado di individuare la probabile media-punti di ogni squadra, andando a stilare già quella che potrebbe essere la classifica della Serie A 2024/25.

L'Inter rimane la grande favorita per lo Scudetto, mentre il Napoli sarebbe un flop anche quest'anno finendo ottavo. La Lazio si attesterebbe sulla settima piazza. Per la zona retrocessione le principali indiziate sono Como, Venezia e Cagliari. Di seguito, la graduatoria completa:

1ª: Inter – 84.9 media punti

2ª: Atalanta – 73.0

3ª: Juventus – 68.5

4ª: Milan – 65.6

5ª: Roma – 63.8

6ª: Bologna – 63.1

7ª: Lazio – 62.3

8ª: Napoli – 58.9

9ª: Fiorentina – 58.5

10ª: Torino – 54.5

11ª: Genoa – 46.3

12ª: Monza – 44.7

13ª: Udinese – 44.6

14ª: Empoli – 41.1

15ª: Hellas Verona – 39.5

16ª: Lecce – 38.6

17ª: Parma – 37.6

18ª: Venezia – 36.8

19ª: Cagliari – 36.5

20ª: Como – 36.2