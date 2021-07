Serie A, Zola avverte: “Occhio alla Lazio, ci farà divertire…”

Gianfranco Zola analizza la nuova Serie A 2021/22. In un'intervista rilasciata ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex fantasista di Cagliari e Napoli ha fatto il punto su quasi tutte le big del campionato italiano. Di seguito le parole di Magic Box: "Sarà una stagione molto aperta e incerta. Vedo equilibrio tra le grandi. L'Inter è favorita per il titolo. E poi Milan, Juve, Napoli e Atalanta. Occhio anche a Lazio e Roma che ci faranno divertire. Sorprese? Mi auguro il mio Cagliari dopo una stagione in cui mi ha fatto tremare".