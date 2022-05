Serie B, campionato chiuso: ecco le neopromosse in Serie A

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Serie B chiude definitivamente il sipario. Questa sera è andata in scena l'ultima giornata del campionato cadetto che ha regalato i seguenti verdetti. Il Lecce arriva primo in classifica, conquista il titolo e torna, dopo due anni, nella massima serie italiana. Lo fa dopo addirittura più di 26 anni la Cremonese che batte il Como in trasferta grazie alla doppietta di Di Carmine e chiude al secondo posto. Ai play off, che si disputeranno nelle prossime settimane, vanno Pisa, Monza, Brescia, Ascoli, Benevento e Perugia. A retrocedere in Serie C sono Alessandria, Crotone e Pordenone. Il play out in gara secca, invece, lo giocheranno Cosenza e Vicenza.