Serie B, colpi esterni per Brescia e Ascoli. Solo pari tra Frosinone e Perugia

Vittoria esterna del Brescia che supera 3-1 l'Alessandria nella terza giornata della serie cadetta. Per le Rondinelle reti di Leris al 55', Jagiello al 69' e Palacio che cala il tris a tempo scaduto dopo che Corazza al 74 ha accorciato le distanze per i padroni di casa. Vittoria esterna anche dell'Ascoli che piega 1-0 il Como con rete di Dionisi al 73'. Pareggio 1-1 tra Spal e Monza a Ferrara (padroni di casa in vantaggio con Colombo al 14' e pareggio dei lombardi con Carlos Augusto al 54'). Pareggio senza reti tra Frosinone e Perugia. In classifica generale Brescia e Ascoli viaggiano a punteggio pieno con 9 punti.