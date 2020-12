Serie B, il Pisa di Palombi batte il Pordenone: decisivo il gol dell'attaccante in prestito dalla Lazio

Un gol di Palombi regala la seconda vittoria consecutiva al Pisa che piega per 1-0 il Pordenone. Un successo meritato ed ottenuto giocando nel finale con l'uomo in meno dopo l'espulsione di Marin. Ottima prova collettiva, con Sibilli ancora una volta sugli scudi. Vittoria contro una squadra che in trasferta aveva subito appena tre reti e che viene agganciata a quota 13 dai nerazzurri. Sugli altri campi. Nonostante la sconfitta odierna la Salernitana mantiene la vetta in attesa della SPAL, che in caso di vittoria andrebbe al primo posto con un punto di vantaggio sui campani. Alle spalle della squadra di Castori si fa sotto l'Empoli, mentre Lecce e Frosinone frenano dopo lo scontro diretto.

Classifica: Salernitana 23, Empoli 22, SPAL* 21, Lecce 20, Frosinone 20, Venezia 18, ChievoVerona* 17, Monza 17, Cittadella** 14, Reggiana* 14, Brescia 13, Pordenone 13, Pisa 13, Reggina 10, Vicenza** 9, Cosenza 9, Cremonese 9, Pescara* 7, Ascoli 6, Virtus Entella 5

* una gara in meno

** due gare in meno