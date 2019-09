Serie B, la Cremonese passa 2-1 sul Crotone: Palombi segna il gol vittoria

Simone Palombi ha già dimostrato ampiamente di essere un bomber di livello per la Serie B, oggi ne è arrivata l'ennesima conferma. L'attaccante della Lazio - quest'anno spedito in prestito alla Cremonese - ha infatti deciso la sfida tra i grigiorossi e il Crotone, battuto 2-1. Succede tutto nel primo tempo quando, dopo il vantaggio siglato da Ceravolo, i calabresi prima pareggiano con Zanellato e poi subiscono il gol della definitiva sconfitta proprio da Palombi al 43'. Una rete pesante e di pregevole fattura, perché Simone batte a rete dopo aver mandato a vuoto con una doppia finta due difensori del Crotone, prima di trafiggere Cordaz in controtempo con un tocco di punta. A fine partita, ecco le sue parole rilasciate a DAZN: “E' troppo bello tornare a vincere. Volevamo riscattarci e ci siamo riusciti. Abbiamo sofferto ma queste sono le vittorie più belle. Stiamo lavorando tanto in settimana, siamo sulla strada giusta. Il Crotone è un'ottima squadra, ma noi l'avevamo preparata bene. Sono contento per il gol, ma sono certo che chiunque giochi farà bene. Oggi abbiamo segnato io e Ceravolo, la prossima volta toccherà a qualcun altro".

