Serie B senza pace, Venezia e Salernitana non vogliono giocare: le ultime

SERIE B PLAY OUT - Ieri è arrivato l'odine di Gravina: "I play out si devono giocare". Venezia e Salernitana si giocheranno la permanenza in Serie B i prossimi 5 e 9 giugno. Ma sarà davvero così? Non è certo che i due club decidano di scendere in campo. In un primo momento, infatti, il Palermo era stato condannato alla retrocessione insieme a Foggia, Padova e Carpi e i play out erano stati cancellati. La Corte d'Appello ha cambiato tramutando la retrocessione in 20 punti di penalizzazione per i siciliani che quindi rimarrebbero in serie cadetta. Come sottolinea la consueta rassegna di Radiosei, tutto è ancora aperto e tutti i club in causa hanno minacciato di trascinare la cosa per le vie legali. L'Aic incontrerà i leader di Venezia e Salernitana per capire le loro intenzioni di giocare. I veneti e i campani si lamentano per il tempo trascorso dall'ultima gara ufficiale, quasi un mese, e da come le cose siano andate per le lunghe. Senza dimenticare gli impegni delle Nazionali (nell'accordo del sindacato c'è una clausola che prevede lo spostamento dei match in caso di eventi delle selezioni rappresentative, ndr) e il numero limitato di giorni di ferie per i tesserati. Il Foggia dal canto suo non si arrende e vuole tornare in gioco. Insomma un intreccio a cui si cerca una soluzione. Se non si dovesse giocare c'è un'unica ipotesi disponibile con la non retrocessione di Palermo, Venezia, Salernitana e Foggia e una Serie B che tornerebbe a 22 squadre. Una possibilità che la Lega di Gravina non vuole dopo i sacrifici fatti per tornare a 20 squadre, ma che potrebbe diventare realtà. Nelle prossime ore se ne saprà di più.