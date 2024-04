Siani: "Luis Alberto ha trattato la Lazio come un albergo. Il suo valore..."

TUTTOmercatoWEB.com

Fernando Siani senza mezzi termini sulla questione Luis Alberto. Negli studi di Croanche di Spogliatoio, il giornalista ha parlato così della situazione legata al fantasista spagnolo: “Luis Alberto ha rinnovato quest’estate e ha lottato per ottenere le sue condizioni. I giocatori devono rendersi conto al danno economico che creano alle aziende che li stanno pagando quando dicono certe cose. Il valore di mercato di Luis Alberto si è abbattuto, la Lazio non può rescindere. Lo spagnolo è uno dei più forti, con maggiore valore e con contratto lungo e quindi ul mercato può essere venduto a cifre importanti. Quando fa queste dichiarazioni, e non è la prima volta, crea un danno enorme alla società”.

“Lotito non è stupido e ha detto che Luis Alberto non può fare quello che gli pare. Il giocatore ha teso una trappola all’ufficio stampa e a tutta la Lazio. Ha colto questa situazione per dire una cosa che doveva evitare. Può pensare certe cose ma ci sono dei contratti da rispettare. Felipe Anderson può dire determinate cose perché lascerà la Lazio a fine contratto. Non si può trattare la propria squadra come un albergo. Serve rispetto”.