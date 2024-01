Signori e l'addio a Gigi Riva: il bellissimo post su Instagram

Fonte: Francesco Bizzarri - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Onorato e orgoglioso di averti conosciuto, grazie per tutti i consigli che mi hai saputo dare. Riposa in pace Gigi". L'ex attaccante e bomber della Lazio, Bebbe Signori ricorda così Gigi Riva in un post su Instagram dove pubblica anche la foto in bianco e nero del gol di Rombo di Tuono contro la Germania Est, un colpo di testa in tuffo con il quale portò l'Italia ai Mondiali di Messico '70. Riva, attaccante che ha fatto sognare un intero Paese, è stato per molti calciatori fonte di ispirazione. Signori, che di gol se n'è sempre occupato, ha visto in Gigi un esempio da seguire. E lo ha voluto ringraziare a suo modo.